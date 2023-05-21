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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія втратила в Бахмуті близько 100 тис. військових – Байден

Росія втратила в Бахмуті близько 100 тис. військових – Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що Росія на Бахмутському напрямку втратила 100 тис. особового складу. 

Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7 у Хіросімі в Японії.

– Навколо Бахмута обговорення – втрачений він чи ні. Правда в тому, що РФ зазнала втрат близько 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це важко заповнити. Не важливо, окуповане воно чи ні, це все одно зруйноване місто. Але вони (Ред. – українські військові) могли просуватися і заблокувати багато російських військ і групу Вагнера, – сказав Байден. 

Президент США говорив про Бахмут у контексті очікуваного контрнаступу України та участі в ньому винищувачів F-16. Він вважає, що F-16 не допомогли б Україні у Бахмуті.

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Джо Байден

Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Джо Байден, Японія
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