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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Молдові проходить багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції

У Молдові проходить багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції

У Кишиневі проходить багатотисячний проєвропейський мітинг на підтримку вступу країни до Євросоюзу. Його організували напередодні прибуття в Молдову десятків європейських лідерів на саміт Європейської політичної спільноти 1 червня.

Про це повідомляє Радіо Свобода Молдова. 

Зазначається, що ініціатором заходу виступила президент країни Мая Санду. На мітингу також виступила голова Європарламенту Роберта Мецола.

У своєму виступі президентка Санду заявила, що молдавани хочуть до Євросоюзу, і назвала крайнім терміном вступу – 2030 рік.

– Ми прийшли сказати прямо: молдавани – європейці, місце Молдови – в ЄС, – заявила Санду.

Голова Європарламенту Роберта Мецола висловила підтримку Молдові, заявивши, що в ЄС чекають на Молдову “з відкритими серцями та обіймами”. Однак Мецола не назвала жодних термінів інтеграції Молдови до ЄС.

Водночас у кількох містах Молдови проросійська партія Шор організувала мітинги для організації референдуму про напрям зовнішньої політики Молдови.

Фото: Дніпро 11 канал 

Європейський Союз, ЄС, Кишинів, Майя Санду, Молдова
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