У Молдові проходить багатотисячний мітинг на підтримку євроінтеграції
У Кишиневі проходить багатотисячний проєвропейський мітинг на підтримку вступу країни до Євросоюзу. Його організували напередодні прибуття в Молдову десятків європейських лідерів на саміт Європейської політичної спільноти 1 червня.
Про це повідомляє Радіо Свобода Молдова.
Зазначається, що ініціатором заходу виступила президент країни Мая Санду. На мітингу також виступила голова Європарламенту Роберта Мецола.
У своєму виступі президентка Санду заявила, що молдавани хочуть до Євросоюзу, і назвала крайнім терміном вступу – 2030 рік.
– Ми прийшли сказати прямо: молдавани – європейці, місце Молдови – в ЄС, – заявила Санду.
Голова Європарламенту Роберта Мецола висловила підтримку Молдові, заявивши, що в ЄС чекають на Молдову “з відкритими серцями та обіймами”. Однак Мецола не назвала жодних термінів інтеграції Молдови до ЄС.
Водночас у кількох містах Молдови проросійська партія Шор організувала мітинги для організації референдуму про напрям зовнішньої політики Молдови.
Фото: Дніпро 11 канал