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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Міністр ВПС США розповів, коли в Україну зможуть прибути F-16

Літак F-16
Фото: Getty Images

На постачання американських винищувачів F-16 в Україну знадобиться “в кращому разі кілька місяців”, заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл.

За його словами, Україна вкрай зацікавлена в отриманні такого виду озброєння

Кендалл сказав, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна зможе експлуатувати F-16, оскільки за жодних обставин не вдасться отримати та передати F-16 або інший західний винищувач у великій кількості в руки українських ВПС.

Також необхідно опрацювати низку деталей, перш ніж українські ВПС зможуть літати на західних літаках у великій кількості.

Але це все одно доволі швидко, оскільки на навчання нового американського пілота на F-16 зазвичай іде понад два роки. Навіть курс перепідготовки для пілота F-16, який певний час не літав на літаку, може зайняти до п’яти місяців.

Раніше в Пентагоні заявляли, що винищувачі не є пріоритетними і лише швидко виснажать кошти, виділені на допомогу Україні, замість більш важливих озброєнь, таких як танки Abrams і системи Patriot.

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F-16

Джерело: CNN
Винищувач F-16, Винищувачі для України, США
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