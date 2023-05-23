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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рух у Бєлгородській області РФ набиратиме обертів, ми бачимо лише початок – Мусієнко

Рух у Бєлгородській області РФ набиратиме обертів, ми бачимо лише початок – Мусієнко
Фото: Факти ICTV

Росія перекидає частину військ з фронту в Бєлгородську область. Командування Західного військового округу РФ хоче перемістити підрозділи з району бойових дій, які перебувають у Луганській області. Всі ці події відбуваються через те, що опозиція не бачить іншого виходу в сучасній Росії досягти політичних змін, тому взяла до рук зброю.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Це озброєна російська опозиція, яка складається з громадян РФ, які, як вони зазначили, повертаються додому абсолютно справедливо, і задекларували свої політичні вимоги. Це повалення диктатури у Росії, припинення війни, зміна політичного режиму, можливо, політичного устрою та іншого. З цими вимогами вони зараз просуваються у Бєлгородській області.

Я думаю, що їм допомагають силовики внутрішньо, які саботують рішення російського командування зараз, та які фактично підтримують дії цієї опозиції. Вони почали підтримувати їх ситуативно, тобто вони їх не готували, але визначилися, що так буде найкраще. І подивіться, то вибухне десь будівля ФСБ, а точніше, де зібралися всі силовики, щоб розглядати диво-план під назвою Едельвейс – це взагалі додуматися, – зазначив аналітик.

На його думку, нині відбуваються процеси політичних рухів, які вирішили вдатися до кардинальних дій, щоб досягти змін у Росії.

– Очевидно, що це процеси політичних рухів, які вирішили, мабуть, вже не панькатися, не гратися в якусь виключно опозицію з протестами, які не мають сенсу. Я маю на увазі, що вони закінчуються нічим, тобто вони мають сенс, але їх розганяють.

Вони взяли до рук зброю, тому що іншого виходу в сучасній Росії досягти якихось політичних змін, я наголошую, немає. Цей рух набиратиме обертів, підключаться інші. Буде зіткнення громадян Росії між собою, а це ознаки громадянської війни. А далі не ясно, що робитимуть російські силовики та військові. Ми бачимо лише початок, – стверджує Мусієнко.

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Бєлгород, Олександр Мусієнко, опозиція, Росія, ФСБ
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