Війна входить у критичну фазу, свобода має перемогти – прем’єр Британії

Війна Російської Федерації проти України почала входити до критичної стадії. Україна має перемогти країну-агресора РФ для подальшої світової безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у виступі перед депутатами після свого візиту на саміт Великої сімки (G7). За його словами, за Україною стоїть Захід, а свобода має перемогти.

– Путін (президент РФ, – Ред.) повинен знати, що ми нікуди не підемо, – наголосив британський прем’єр-міністр.

Ріші Сунак підтвердив підтримку та додав, що Велика Британія допомагатиме Україні скільки потрібно.

Він наголосив, що вітає нові жорсткіші обмеження на експорт РФ, який сприяє російській військовій машині. Напередодні перед самітом G7 Британія запровадила додаткові санкції проти Росії.

Джерело : Sky News

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