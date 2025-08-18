Зустріч Зеленського, Трампа і лідерів Європи, відновлена після перерви, закінчилася

Зустріч президентів США, України та європейських лідерів завершилася.

Оновлено о 00:45. Про це повідомили в Білому домі.

Зустріч Зеленського, Трампа і лідерів Європи: що відомо

Близько опівночі 19 серпня стало відомо про завершення зустрічі. Тоді її відновили у форматі “лише лідерів”.

О 00:45 за київським часом у Білому домі заявили, що зустріч, відновлена після перерви, таки завершилася.

Раніше прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомляв, що тристороння зустріч в овальному кабінеті завершилася, але сторони залишаються у Білому домі для продовження переговорів.

Після перерви переговори мали відновитися в Овальному кабінеті тільки за участю лідерів.

Фото: Білий дім

