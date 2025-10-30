Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна в Пусані: чи змінилася політика Китаю щодо Росії та України

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в південнокорейському місті Пусан, де висловилися про досягнення “консенсусу” та погодилися продовжити переговори для вирішення війни в Україні.

Факти ICTV дізнавалися у політологів, якими можуть бути наслідки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна для України – як у короткостроковій, так і в стратегічній перспективі, а також чи може зближення Китаю зі США призвести до перегляду його політики щодо Росії.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: як відбулася і що обговорили

Переговори в Пусані тривали 1 годину 40 хвилин. Напередодні саміту глава Білого дому Трамп дав наказ Пентагону розпочати ядерні випробування.

Сторони досягли “консенсусу” щодо торгівельних питань. Трамп погодився знизити мита на китайські товари з 57% до 47% у рамках однорічної угоди.

У відповідь Китай відновить закупівлі американської сої, забезпечить експорт рідкісноземельних мінералів та посилить боротьбу з фентанілом. За словами Трампа, Китай розпочне закупівлю американських енергоносіїв, зокрема нафти та газу з Аляски.

Президент США оцінив зустріч як “12 з 10 балів” і наголосив, що між країнами існує “величезна взаємна повага”.

Окремо Трамп і Сі Цзіньпін довго обговорювали війну Росії проти України та погодились шукати можливі варіанти її врегулювання.

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна: невикористані інструменти США для тиску на РФ

За кілька днів до зустрічі у соціальних мережах дуже “галасували” про те, що Трамп змусить Сі Цзіньпіна натиснути на російського диктатора Володимир Путіна щодо України, заявив Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.

– І я зазначив, що такого не буде. Краще знати правду, ніж мати помилкові надії, бо вони приносять біль і розчарування, – наголосив експерт.

На його думку, поки що рецепт такий самий, яким і був раніше. Зокрема, він переконаний, що необхідні зброя і санкції від Європи, а також бажано від президента США.

– Також я зазначав, що головні питання зустрічі та порядку денного Трампа і Сі – торгівельні та економічні (Україна десь на п’ятому місці). Як ви бачите, так і було, – звернув увагу політолог.

Проте Сі Цзіньпін знає, що у США є достатньо невикористаних інструментів у запасі, серед яких – зброя і санкції, зазначив Олег Пономар, тому Трамп може впливати на Путіна.

Політолог розцінив сьогоднішню зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна як нейтральну щодо України. Він припустив, що Трампу все так само потрібна угода, тому він продовжуватиме над цим працювати.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: що означає для України

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна є періодом певної оптимізації відносин. Це можуть бути прелюдії для подальшого балансування двосторонніх відносин, першочергово, у торгівельно-економічній сфері, заявив Фактам ICTV глава правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, політолог Володимир Фесенко.

– Але базові суперечності між США і Китаєм, геополітичне суперництво, зокрема конкуренція в економічній сфері та всі проблеми, які зараз існують, залишаться актуальними, – наголосив політолог.

На його думку, у відношенні щодо Китаю та США ще більше діє формула, яка офіційно застосовується Європейським Союзом. Він не вважає, що Євросоюз розглядає Китай як стратегічного торгівельного та економічного партнера. Але Китай може бути для ЄС як конкурент і певний виклик.

– У випадку зі США, Китай є стратегічно важливим торгівельно-економічним партнером, точно так само, як і США для Китаю. Одночасно вони є конкурентами в багатьох сферах, – звернув увагу експерт.

По-третє, для США – Китай залишається не просто викликом, а геополітичним суперником, адже стратегічний або потенційний противник. На його думку, зараз не йдеться про якусь ворожнечу чи протистояння, однак є спроби бути в конструктивному діалозі та не доводити до прямого жорсткого протистояння.

– Однак глобальне геополітичне суперництво вже є. Воно посилюватиметься. Фактично ця зустріч зафіксувала, що на сьогодні у світі є два центри впливу – це США і Китай. І вони намагаються вибудовувати між собою певний діалог. Навіть з’явився вже такий термін – G2, – наголосив Фесенко.

Політолог вважає дуже показовим, що вони ставлять себе вище Великої сімки та G20, і тут немає Росії. З іншого боку, коли є два центри впливу, вони будуть неминуче між собою конкурувати та періодично входити в протистояння, припустив він.

– Так що ми не знаємо, це тактична чи стратегічна пауза. Далі буде. Я думаю, зараз обидві сторони точно не зацікавлені ні в торгівельній, ні в економічній війні. Схоже, саме в цих питаннях Трамп і Сі Цзіньпін домовились на словах. Всі ці проблеми ще треба узгодити в конкретних документах і підписати їх, – пояснив Фесенко.

На його думку, на майбутнє критерієм того, як далі розвиватимуться стосунки між США і Китаєм, буде питання про візит Трампа до Китаю. Президент США вже анонсував можливість такого візиту наступного року, але треба дочекатися офіційного підтвердження китайської сторони, а також підписання відповідних торгівельних угод.

– Це два конкретних критерії, які нам даватимуть відповідь на те, що зараз відбувається. І що це? Це пауза чи прелюдія можлива до такого умовного мирного співіснування двох великих держав? Поки що це питання відкрите. Я думаю, що поки не було конкретних двомовностей, було їхнє обговорення, – сказав політолог.

Ймовірно, Сі Цзіньпін використовував у переговорах з Трампом дуже просту і гнучку китайську тактику. Він не казав президенту США слово – ні, але не казав – так, припустив експерт.

Він вважає, що така ситуація охоплювала питання, які стосуються російсько-української війни. До цієї зустрічі Фесенко не очікував прориву. Очевидно, сказав політолог, зараз не буде серйозного прориву якихось серйозних політичних наслідків щодо завершення війни.

Максимум, що скоріш за все, Сі Цзіньпін пообіцяв Трампу, що він може поговорити з Путіним на цю тему, але не більше, наголосив Фесенко.

Розгляд врегулювання війни Росії проти України можливий у перспективі, якщо діалог між Китаєм і США розвиватиметься. Він не виключає, що можуть з’явитися якісь спільні ініціативи.

Наприклад, коли лідери Китаю і США спільно проведуть саміт з лідерами Росії та України для завершення війни. Або вони можуть ініціювати мирну конференцію, на яку запросять лідерів Росії та України, і де відбуватиметься спроба домовленості про завершення війни.

– А просто попросити поговорити з Путіним – це вже було. І жодних результатів це не дало. Я нічого особливого в цьому випадку не очікую, – сказав Фесенко.

На його думку, ще одна річ є показовою. Трамп анонсував, що він розмовлятиме з Сі Цзіньпіном про припинення закупівлі російської нафти. Але жодних повідомлень на цю тему немає.

Навіть якщо Трамп підіймав цю тему, то Сі Цзіньпін згоди на це не дав, припустив Фесенко. З погляду нашого головного інтересу, завершення російсько-української війни, політолог зазначив, що поки ця зустріч не дала жодних прямих і явних результатів.

