Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане: изменилась ли политика Китая по России и Украине

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в южнокорейском городе Пусан, после чего высказались о достижении “консенсуса” и согласились продолжить переговоры для решения войны в Украине.

Факты ICTV узнавали у политологов, какими могут быть последствия встречи Трампа и Си Цзиньпина для Украины — как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе, а также может ли сближение Китая с США привести к пересмотру политики Поднебесной в отношении России.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: как прошла и что обсудили

Переговоры в Пусане длились 1 час 40 минут. Накануне саммита глава Белого дома отдал приказ Пентагону начать ядерные испытания.

Стороны достигли “консенсуса” по торговым вопросам. Трамп согласился снизить пошлины на китайские товары с 57% до 47% в рамках годового соглашения.

В ответ Китай возобновит закупки американской сои, обеспечит экспорт редкоземельных минералов и усилит борьбу с фентанилом. По словам Трампа, Китай начнет закупку американских энергоносителей, в частности нефти и газа из Аляски.

Президент США оценил встречу на “12 из 10 баллов” и подчеркнул, что между странами существует “огромное взаимное уважение”.

Отдельно Трамп и Си Цзиньпин долго обсуждали войну России против Украины и согласились искать возможные варианты ее урегулирования.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина: неиспользованные инструменты США для давления на РФ

За несколько дней до встречи в социальных сетях “шумели” о том, что Трамп заставит Си Цзиньпина надавить на российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины, заявил Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.

— И я отметил, что такого не будет. Лучше знать правду, чем питать ложные надежды, потому что они приносят боль и разочарование, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, пока рецепт тот же, что и раньше. В частности, он убежден, что необходимы оружие и санкции от Европы, а также желательно от президента США.

— Также я отмечал, что главные вопросы встречи и повестки дня Трампа и Си — торговые и экономические (Украина где-то на пятом месте). Как вы видите, так и было, — обратил внимание политолог.

Однако Си Цзиньпин знает, что у США есть достаточно неиспользованных инструментов в запасе, среди которых — оружие и санкции, отметил Олег Пономарь, поэтому Трамп может влиять на Путина.

Политолог расценил сегодняшнюю встречу Трампа и Си Цзиньпина как нейтральную в отношении Украины. Он предположил, что Трампу все так же нужно соглашение, поэтому он будет продолжать над этим работать.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что означает для Украины

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина являются периодом определенной оптимизации отношений. Это могут быть прелюдии для дальнейшего балансирования двусторонних отношений, в первую очередь в торгово-экономической сфере, заявил Фактам ICTV глава правления Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко.

— Но базовые противоречия между США и Китаем, геополитическое соперничество, в частности конкуренция в экономической сфере, и все проблемы, которые сейчас существуют, останутся актуальными, — подчеркнул политолог.

По его мнению, в отношении Китая и США еще больше действует формула, которая официально применяется Европейским Союзом. Фесенко не считает, что Евросоюз рассматривает Китай как стратегического торгового и экономического партнера. Но Китай может быть для ЕС как конкурент и определенный вызов.

— В случае с США Китай является стратегически важным торгово-экономическим партнером, точно так же, как и США для Китая. Одновременно они являются конкурентами во многих сферах, — обратил внимание эксперт.

В-третьих, для США Китай остается не просто вызовом, а геополитическим соперником, ведь это стратегический или потенциальный противник. По мнению Фесенко, сейчас речь не идет о какой-то вражде или противостоянии, есть попытки вести конструктивный диалог и не доводить дело до прямого жесткого противостояния.

— Однако глобальное геополитическое соперничество уже существует. Оно будет усиливаться. Фактически эта встреча зафиксировала, что на сегодня в мире есть два центра влияния — это США и Китай. И они пытаются выстроить между собой определенный диалог. Даже появился уже такой термин — G2, — подчеркнул Фесенко.

Политолог считает очень показательным, что они ставят себя выше Большой семерки и G20 и здесь нет России. С другой стороны, когда есть два центра влияния, они будут неизбежно между собой конкурировать и периодически вступать в противостояние, предположил он.

— Поэтому мы не знаем, это тактическая или стратегическая пауза. Продолжение следует. Я думаю, сейчас обе стороны точно не заинтересованы ни в торговой, ни в экономической войне. Похоже, именно в этих вопросах Трамп и Си Цзиньпин договорились на словах. Все эти проблемы еще нужно согласовать в конкретных документах и подписать их, — пояснил Фесенко.

По его мнению, в будущем критерием того, как будут развиваться отношения между США и Китаем, будет вопрос о визите Трампа в Китай. Президент США уже анонсировал возможность такого визита в следующем году, но нужно дождаться официального подтверждения китайской стороны, а также подписания соответствующих торговых соглашений.

— Это два конкретных критерия, которые нам дадут ответ на то, что сейчас происходит. И что это? Это пауза или прелюдия к такому условному мирному сосуществованию двух великих держав? Пока что этот вопрос открыт. Я думаю, что пока не было конкретных договоренностей, было их обсуждение, — сказал политолог.

Вероятно, Си Цзиньпин использовал в переговорах с Трампом очень простую и гибкую китайскую тактику. Он не говорил президенту США слово “нет”, но и не говорил “да”, предположил эксперт.

По его мнению, такая тактика была применена и в отношении российско-украинской войны.

— Очевидно, сейчас не будет серьезного прорыва, каких-либо серьезных политических последствий для завершения войны. Скорее всего, Си Цзиньпин пообещал Трампу, что он может поговорить с Путиным на эту тему, но не более того, — подчеркнул Фесенко.

Рассмотрение урегулирования войны России против Украины возможно в перспективе, если диалог между Китаем и США будет развиваться. Эксперт не исключает, что могут появиться какие-то совместные инициативы.

Например, когда лидеры Китая и США совместно проведут саммит с лидерами России и Украины для завершения войны. Или они могут инициировать мирную конференцию, на которую пригласят лидеров России и Украины и где будет предпринята попытка договориться о завершении войны.

— А просто попросить поговорить с Путиным — это уже было. И никаких результатов это не дало. Я ничего особенного в этом случае не ожидаю, — сказал Фесенко.

Показательна еще одна вещь. Трамп анонсировал, что он будет разговаривать с Си Цзиньпином о прекращении закупки российской нефти. Но никаких сообщений на эту тему нет. Даже если Трамп поднимал эту тему, то Си Цзиньпин согласия на это не дал, предположил Фесенко.

Поэтому пока эта встреча не дала никаких прямых и явных результатов по завершению российско-украинской войны.

