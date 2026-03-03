Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран нібито виявляє бажання розпочати переговори, проте час для дипломатичного діалогу вже вичерпано.

Про це очільник Білого дому повідомив у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Трамп про переговори з Іраном

За словами Трампа, Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього “надто пізно”. На його думку, зараз Вашингтону немає сенсу вести діалог з Тегераном.

– Їхньої ППО, повітряних сил, флоту та керівництва більше немає. Вони хочуть говорити. Я сказав: надто пізно, – стверджує Трамп.

Водночас президент США не розповів деталей про те, коли та від кого серед представників Ірану надсилали відповідні запити.

Варто зазначити, що ще у неділю, 1 березня, після перших атак на Іран та смерті верховного лідера Алі Хаменеї Трамп висловлював готовність до діалогу, стверджуючи, що нове керівництво Тегерану прагне переговорів з ним.

Проте наступного дня очільник Білого дому не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.

Станом на 3 березня, Центральне командування Збройних сил США повідомило про загибель шістьох американських військових внаслідок спільної з Ізраїлем операції проти Ірану.

