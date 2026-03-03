Іран хоче переговорів, але вже пізно — Трамп
- Дональд Трамп заявив, що Іран прагне переговорів після знищення його ППО та керівництва, проте США вважають такий діалог запізнілим.
- Попри попередню готовність до контакту з новими лідерами Тегерана, президент США змінив риторику.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран нібито виявляє бажання розпочати переговори, проте час для дипломатичного діалогу вже вичерпано.
Про це очільник Білого дому повідомив у дописі в соціальній мережі Truth Social.
Трамп про переговори з Іраном
За словами Трампа, Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього “надто пізно”. На його думку, зараз Вашингтону немає сенсу вести діалог з Тегераном.
– Їхньої ППО, повітряних сил, флоту та керівництва більше немає. Вони хочуть говорити. Я сказав: надто пізно, – стверджує Трамп.
Водночас президент США не розповів деталей про те, коли та від кого серед представників Ірану надсилали відповідні запити.
Варто зазначити, що ще у неділю, 1 березня, після перших атак на Іран та смерті верховного лідера Алі Хаменеї Трамп висловлював готовність до діалогу, стверджуючи, що нове керівництво Тегерану прагне переговорів з ним.
Проте наступного дня очільник Білого дому не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.
Станом на 3 березня, Центральне командування Збройних сил США повідомило про загибель шістьох американських військових внаслідок спільної з Ізраїлем операції проти Ірану.