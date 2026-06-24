Більшість українців виступають за конструктивне врегулювання історичних суперечок із Польщею та не підтримують нав’язування одностороннього погляду на спільне минуле.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Результати опитування про історичні суперечки між Україною та Польщею

Під час дослідження українців запитали, який підхід до історичних суперечок між Україною та Польщею вони підтримують найбільше.

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Найбільша частка респондентів — 57% — обрала прагматичний підхід.

Його суть полягає в тому, що кожна нація має право самостійно визначати своїх героїв та історичні оцінки, а інші держави не повинні втручатися в ці процеси.

Ще 33% опитаних підтримали більш компромісний підхід і вважають, що через деполітизацію дискусії та роботу істориків можна виробити спільне бачення складних сторінок минулого.

Водночас лише 1% українців заявили, що Україна повинна погодитися з польським баченням історичних подій.

Ще 4% висловили протилежну позицію та вважають, що саме Польща не повинна мати впливу на ці питання.

У КМІС зазначили, що результати демонструють достатньо зрілий підхід українського суспільства.

— Майже всі українці проти нав’язування Україні польського погляду на спільну історію, і водночас лише невелика частка українців хочуть нав’язати Польщі український погляд, — прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він також наголосив, що в українському суспільстві наразі не спостерігається виражених антипольських настроїв.

За словами соціолога, навіть після польської виборчої кампанії 2025 року, під час якої звучали антиукраїнські заяви, ставлення українців до поляків істотно не погіршилося.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Наступного дня Зеленський повідомив, що повернув нагороду польській стороні поштою.

Зауважимо, що до українського лідера приєдналися низка чиновників, які відмовилися від орденів, що отримали від Польщі, зокрема колишні очільники держави: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Днями колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що рішення польської влади позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла завдало репутаційних втрат Польщі та не принесло очікуваного політичного ефекту.

Чапутович також припустив, що конфлікт навколо нагороди може негативно позначитися на позиціях Польщі у майбутніх міжнародних процесах щодо України.

Джерело : Європейська правда

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