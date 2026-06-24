У ніч на 24 червня підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та Оренбурзький гелієвий завод у Росії.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження.

Стратегічні об’єкти в Оренбурзькій області розташовані на відстані понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

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За даними Генштабу, на території підприємств після атаки зафіксували пожежу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше про операцію повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Там зазначили, що удару завдали підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з підпільним рухом на території РФ Черная искра.

Яке значення мають уражені об’єкти

Оренбурзький газопереробний завод та Оренбурзький гелієвий завод фактично формують єдиний промисловий комплекс. Газопереробний завод є одним із найбільших у світі та має потужність до 45 млрд кубометрів газу на рік.

Підприємство займається переробкою природного газу, а також виробництвом сірки, яку використовують для вибухових речовин та інших промислових компонентів.

Оренбурзький гелієвий завод є одним із ключових об’єктів виробництва гелію в Росії. Цей газ використовується у високотехнологічних сферах, зокрема в ракетній галузі, системах наведення та інших військових розробках.

За інформацією Генштабу, гелієвий завод отримує сировину з очищеного газу та методом глибокого охолодження виділяє гелій і етан. Етан є важливим компонентом для виробництва спеціальних пластиків, авіаційних матеріалів, а також компонентів для твердих ракетних палив і порохів.

Інші результати ударів Сил оборони

Також Генштаб повідомив про ураження складу FPV-дронів російських військ у районі Алексєєвки Бєлгородської області РФ.

Крім того, підтверджено ураження пунктів управління безпілотниками окупантів у районах Часового Яру на Донеччині, Басані та Грозового на Запоріжжі, Тьоткіного і Попово-Лежачів у Курській області РФ, а також Журавлівки у Бєлгородській області.

Окремо у Генштабі повідомили про підтверджене пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв’язку Владимир у Владимирській області РФ. Об’єкт забезпечує роботу систем супутникового та далекого космічного зв’язку, які використовуються російськими силовими структурами.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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