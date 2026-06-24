СБУ та Нацполіція повідомили про підозру ексміністру і його спільникам у справі про привласнення понад 5 млн грн.

Привласнення 5,6 млн грн: СБУ викрила агросхему

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили на Черкащині масштабну схему привласнення бюджетних коштів, які держава виділила на розвиток агропромислового комплексу центрального регіону.

За даними слідства, до організації оборудки причетний колишній міністр охорони навколишнього природного середовища часів Януковича. Нині він є одним із власників місцевої агрокомпанії.

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Підприємство отримало з державного бюджету 5,6 млн грн грантової допомоги на запуск нових ліній з виробництва комбікорму. За ці кошти власники мали закупити технологічне обладнання та створити нові робочі місця.

Однак, як встановили правоохоронці, замість модернізації виробництва фігуранти привласнили грантові кошти та розподілили їх між собою. До державних органів вони подали звіти з недостовірними даними.

У підроблених документах зазначалося, що компанія нібито придбала сільськогосподарське обладнання та розширила штат працівників.

Факти незаконної діяльності підтвердила судово-економічна експертиза, ініційована правоохоронцями.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили комп’ютерну техніку і чорнову документацію з доказами оборудки.

Наразі ексміністру, його партнеру по агрокомпанії та бухгалтеру повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 та 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — співучасть, організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 209 — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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