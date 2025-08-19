Зеленський і Кошта обговорили гарантії безпеки та новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Зеленський про підсумки розмови з президентом Євроради

Як заявив Володимир Зеленський, Антоніу Кошта провів засідання Євроради, присвячене підсумкам переговорів української команди з європейськими колегами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

– Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни, гарантування безпеки для України та всієї Європи, – стверджує Зеленський.

На його думку, надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, стануть найважливішим досягненням спільної роботи усіх партнерів та української хоробрості, яка захистила незалежність.

Як зазначив Зеленський, вони обговорили з Коштою результати засідання Євроради та подальші спільні дії.

Президент додав, що Україна цінує єдність та незмінну підтримку з боку Європейського Союзу. За підсумками розмови вони домовилися, що надалі тісно працюватимуть разом.

Крім цього, вони приділили увагу подальшим крокам і підготовці 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Президент України переконаний, що тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків для зупинення війни.

Окремо вони обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху України до повноцінного членства та відкриття переговорних кластерів.

Кошта про підсумки розмови з президентом України

Водночас Антоніу Кошта зазначив, що розповів Володимиру Зеленському про результати позачергової онлайн-зустрічі лідерів ЄС.

Як зазначив президент Євроради, він звернув увагу на єдність ЄС і непохитну підтримку України, а також відданість справі збереження тиску на Росію.

На його думку, пріоритети Євросоюзу полягають у зупиненні вбивств, просуванні питання обміну полоненими та поверненні викрадених Росією українських дітей.

Кошта розповів, що ЄС працюватимуть разом зі США над конкретними та важливими гарантіями безпеки.

На його думку, майбутнє України полягає у процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в Європейському Союзі.

