Зеленский и Кошта обсудили гарантии безопасности и новый пакет санкций ЕС против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Зеленский об итогах разговора с президентом Евросовета

Как заявил Владимир Зеленский, Антониу Кошта провел заседание Евросовета, посвященное итогам переговоров украинской команды с европейскими коллегами после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Мы сделали важный шаг для окончания этой войны, гарантирования безопасности для Украины и всей Европы, — утверждает Зеленский.

По его мнению, надежные гарантии безопасности для Украины, которые сработают, станут важнейшим достижением совместной работы всех партнеров и украинской храбрости, защитившей независимость.

Сейчас смотрят

Как отметил Зеленский, они обсудили с Коштой результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия.

Президент добавил, что Украина ценит единство и неизменную поддержку со стороны Европейского Союза. По итогам разговора они договорились, что в дальнейшем будут тесно работать вместе.

Кроме этого, они уделили внимание дальнейшим шагам и подготовке 19-го пакета санкций ЕС против России.

Президент Украины убежден, что давление должно усиливаться, пока Россия не предпримет реальных шагов для прекращения войны.

Отдельно они обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к полноценному членству и открытию переговорных кластеров.

Кошта об итогах разговора с президентом Украины

В то же время Антониу Кошта отметил, что рассказал Владимиру Зеленскому о результатах внеочередной онлайн-встречи лидеров ЕС.

Как отметил президент Евросовета, он обратил внимание на единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также преданность делу сохранения давления на Россию.

По его мнению, приоритеты Евросоюза заключаются в прекращении убийств, продвижении в вопросе обмена пленными и возвращении похищенных Россией украинских детей.

Кошта рассказал, что ЕС будет работать вместе с США над конкретными и важными гарантиями безопасности.

По его мнению, будущее Украины заключается в процветании и стабильности, которые может обеспечить членство в Европейском Союзе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.