Унаслідок російського вторгнення в Україну значна частина населення була вимушена шукати нової долі за кордоном. Країни Європейського Союзу відкрили свої двері для українських біженців.

Факти ICTV дізнавалися, у яких країнах ЄС найбільше українців.

У які країни ЄС приїжджає найбільше українців

Станом на 31 липня понад 4,34 мільйона людей, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення Росії, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. Такі дані 10 вересня оприлюднив Євростат.

Найбільше українців знайшли прихисток у Німеччині, Польщі та Чехії. Ці країни не лише надали українцям гуманітарну допомогу, а й запровадили спеціальні програми тимчасового захисту, що забезпечують біженцям доступ до житла, медичної допомоги та працевлаштування.

Статистика за кількістю українців у ЄС станом на липень 2025 року:

Німеччина : 1 203 715

: 1 203 715 Польща : 993 665

: 993 665 Чехія: 380 680

Порівняно з кінцем червня 2025 року, загальна кількість людей із тимчасовим захистом у ЄС на кінець липня зросла на 28 695 осіб (+0,7%) і становить 4 340 665.

Кількість людей із тимчасовим захистом зросла в 24 країнах ЄС. Найбільше приросту зафіксовано в Німеччині (+7 070; +0,6%), Румунії (+2 300; +1,2%) та Чехії (+2 260; +0,6%).

Станом на 31 липня понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту були громадянами України. Майже половину становили дорослі жінки (44,7%), діти – близько третини (31,2%), а дорослі чоловіки – 24,2%.

Джерело: Eurostat