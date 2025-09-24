Рада Європейського Союзу затвердила офіційні рекомендації для держав-членів про порядок завершення тимчасового захисту українців після завершення повномасштабної війни.

Документ встановлює спільні рамки, в яких кожна країна зможе по-своєму завершувати тимчасовий захист, подібно до того, як ця система діяла з 2022 року. У червні 2025 року Європейський Союз продовжив його для українців до березня 2027 року.

Усе це потрібно для того, щоб відмова від тимчасового захисту відбувалася поетапно, даючи урядам і громадянам час підготуватися. Як саме ЄС збирається реалізувати цей процес – пояснюють Факти ICTV.

Рекомендації ЄС для завершення тимчасового захисту українців

У рекомендаціях зазначено, що тимчасовий захист для наших громадян залишається свідченням солідарності Євросоюзу з народом України. Однак він за своєю природою все одно є тимчасовим.

– Необхідно підготувати поступовий і добре скоординований перехід від статусу до того, коли умови в Україні будуть сприятливими для припинення тимчасового захисту, враховуючи можливості та потреби у відбудові, – йдеться у документі.

Водночас в Євросоюзі наголосили, що повномасштабна війна все ще триває, тож підтримка України з боку ЄС залишається незмінною.

Проте міністр імміграції та інтеграції Данії, яка нині головує у ЄС, Кааре Дибвад Бек стверджує, що існує спільне бачення, що вже зараз потрібно готуватися до моменту, коли українці зможуть повернутися додому й долучитися до відбудови країни.

Окремо зазначається необхідність того, щоб країни Євросоюзу створили механізми надання права на проживання українцям, які відповідають певним вимогам. Серед підстав – офіційна зайнятість, навчання, освітні програми чи сімейні зв’язки.

Українці з тимчасовим захистом отримають можливість подавати заяви на зміну свого статусу в ЄС, наприклад, за схемою працевлаштування висококваліфікованих спеціалістів. Проте під час переходу на інший статус вони втратять права, які раніше надавав тимчасовий захист, зокрема право на легальну роботу.

Окремою рекомендацією у документі є можливість дозволу батькам дітей, які відвідують школу, залишатися в країні до кінця навчального року після припинення тимчасового захисту.

У рекомендаціях також йдеться, що повернення осіб з інвалідністю має враховувати здатність України піклуватися про їхні специфічні потреби й забезпечувати повагу до гідності.

Куди, як і кому рекомендують повертатися

ЄС визнає, що українцям, які користувалися тимчасовим захистом, знадобиться допомога у реінтеграції на батьківщині. Тому країни-члени отримають рекомендацію створити програми підтримки добровільного повернення з обмеженим терміном, наприклад, на один рік.

Водночас рекомендується робити акцент на допомозі громадам, а не індивідуальній підтримці кожного, хто повертається.

Для тих, хто вирішить повернутися, рекомендується продовжити дію певних прав тимчасового захисту – зокрема на житло, медичну допомогу та шкільну освіту для дітей.

Також можуть запроваджуватися програми так званих ознайомчих візитів до України, які слід координувати спільно всіма країнами ЄС. Вони дадуть можливість перевірити стан сім’ї чи майна, або оцінити рівень руйнувань у громадах та загальні умови в Україні.

Окремо у рекомендаціях ЄС підкреслюється важливість готовності самої України до приймання громадян, зокрема у сферах забезпечення базових послуг, таких як житло, проживання та медичне обслуговування.

На думку ЄС, надзвичайно важливо, щоб рішення про повернення приймалося на основі повної поінформованості.

У рекомендаціях зазначено, що країни ЄС повинні забезпечити українців, які знайшли у них прихисток, інформацією про можливість подання заяв на інші статуси перебування, про їхні права та переваги, а також про наявну підтримку при поверненні до України.

Водночас розроблення інформаційних систем та проведення роз’яснювальних кампаній лежить на відповідальності країн-членів ЄС.

Нещодавно держави ЄС продовжили термін дії тимчасового захисту для українців ще на один рік – тепер він діятиме до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинний до березня 2026 року.

