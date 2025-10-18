Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну останній шанс зупинитися.

Такої думки дотримується керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

Коваленко про останній шанс Трампа Путіну

За словами Коваленка, після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським глава Білого дому чітко окреслив рамку, що Росія має зупинитися на наявній лінії зіткнення і погодитися на переговори.

Зараз дивляться

– Це останній шанс для Путіна вийти з війни. Якщо ні – Росія отримає ще сильніші удари по ВПК (військово-промисловому комплексу, – Ред.) та економіці, – переконаний керівник Центру протидії дезінформації.

Він звернув увагу, що водночас Індія вже скорочує закупівлі російської нафти, а Європа не відступає від масштабної підтримки України, яка за цей час стала стратегічною необхідністю.

На думку Коваленка, російська економіка наразі перебуває на межі. Він наголосив, що Москва лякає залученням в армію резервістів, але навіть це не змінить перебіг війни Росії проти України.

– “Вундервафлі” у рф не існує. Китай не рятуватиме Москву від наслідків санкцій, – вважає керівник Центру протидії дезінформації.

Андрій Коваленко переконаний, якщо Будапешт стане точкою, де російський диктатор нарешті визнає реальність, тоді це стане початком кінця не лише війни, а й ілюзій Володимира Путіна про імперію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.