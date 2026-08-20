Унаслідок вибухів у Броварах Київської області загинула, щонайменше, одна людина.

Про наслідки атаки повідомили голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Вибухи у Броварах 20 серпня: що відомо

За даними Ігоря Сапожка, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання в об’єкт промислової інфраструктури на території Броварської громади.

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На місці виникла пожежа.

Також через атаку в громаді виникла аварійна ситуація з електропостачанням. Енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація.

За останніми даними місцевої влади, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще двоє людей дістали поранення.

Одному з них медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації він відмовився. Іншого постраждалого — чоловіка 1966 року народження — доправили до лікарні. Його стан оцінюють як важкий, медики надають необхідну допомогу.

Остаточні наслідки вибухів у Броварах 20 серпня наразі встановлюють відповідні фахівці.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану атаку на Київ.

У столиці влучання, руйнування та пожежі зафіксували у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

Найбільших руйнувань житлова забудова зазнала у Солом’янському районі, де у дев’ятиповерхівці зруйновано восьмий та дев’ятий поверхи. Також пошкоджено житлові будинки, дитячу лікарню, інший медичний заклад, складські та нежитлові приміщення.

За останніми даними ДСНС, внаслідок атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 33 постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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