У Швейцарії на гірськолижному курорті Кран-Монтана пролунав вибух та сталася пожежа в барі Le Constellation. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє BBC News та Reuters.

Вибух на курорті Швейцарії: що відомо

За даними місцевої влади, пожежа в барі Le Constellation почалася близько 01:30 за місцевим часом. Цей бар є доволі популярним місцем серед молоді. Зазвичай туди приходять дивитися футбольні матчі.

Повідомляється, що спочатку у барі пролунав вибух, а потім сталася пожежа. Щонайменше десятки людей загинуло та близько 100 осіб постраждало. Більшість постраждалих дістали серйозні травми.

Серед поранених є двоє громадян Франції.

Для допомоги постраждалим залучили 10 вертольотів та 40 карет швидкої допомоги. Відділення інтенсивної терапії лікарні Вале повністю заповнене, пацієнтів переводять в інші лікарні.

Швейцарська влада вважає, що в результаті пожежі загинули кілька десятків людей, і заявляють, що не можуть надати більш точної інформації.

Італійське Міністерство закордонних справ, посилаючись на швейцарську поліцію, заявляє, що, на їхню думку, загинули близько 40 осіб.

Що відомо про пожежу на курорті Швейцарії

Посол Італії у Швейцарії Джан Лоренцо Корнадо із посиланням на місцеву владу повідомив, що пожежа почалася через те, що хтось запалив феєрверк всередині бару, який підпалив стелю.

Дві французькі жінки, які заявили, що були в барі, розповіли телеканалу BFM TV, що пожежа почалася в підвалі клубу після того, як пляшку зі свічками для дня народження піднесли занадто близько до дерев’яної стелі.

– Вогонь дуже швидко поширився по стелі, – розповіли жінки.

Вони змогли піднятися вузькими сходами на перший поверх бару та вибігти надвір.

За їхніми словами, за кілька хвилин вогонь досяг і першого поверху.

Місцеві правоохоронці заявили, що не розглядають версію теракту.

Джерело : BBC, Reuters