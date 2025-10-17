У Латвії відкрили справу проти чоловіка, який лаяв україномовну сім’ю в Швейцарії
Служба держбезпеки Латвії 17 жовтня відкрила кримінальну справу щодо жителя країни, який у Швейцарії у потязі вербально принижував та лаяв українську родину.
Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
Справа про напад на українську сім’ю у Швейцарії
Правоохоронці розпочали кримінальний процес після того, як в інтернеті з’явилося відео даного інциденту.
Справу розпочали відповідно до ч. 3 ст. 78 Кримінального закону Латвії – за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов’язаних із насильством та погрозами.
Раніше ЗМІ повідомляли, що швейцарська поліція затримала чоловіка з Латвії після інциденту.
Реакція України
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Латвії та латвійській Службі держбезпеки за їхню оперативну та принципову реакцію.
– Ми сподіваємося, що правосуддя буде звершено, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців з мотивів етнічної ненависті, – зауважив Георгій Тихий.
За його словами, така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських країнах.
Раніше швейцарські медіа опублікували інформацію, що у потязі, який прямував до міста Шпіц стався словесний інцидент за участю української родини та російськомовного чоловіка.
Останній почув, як подружжя навпроти розмовляє українською мовою і почав публічну принижувати та лаяти, а також погрожував фізичною розправою. Ще чоловік кричав, щоб родина “зайнялась війною”.
Schockierender Angriff im Zug nach Spiez BE: Mann attackiert ukrainisch sprechende Familie – Video sorgt für Empörung. https://t.co/oDPdip0hX7
— 20 Minuten (@20min) October 15, 2025
Пізніше в медіа з’явилася інформація, що цей російськомовний чоловік – громадянин Латвії Александр Вабікс, який публічно висловлює свою проросійську позицію. Крім того, він і раніше нападав на інших україномовних у Швейцарії.
Після цього інциденту у потязі чоловіка затримали швейцарські правоохоронці.
Фото: скриншот 20 Minuten