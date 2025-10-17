Служба держбезпеки Латвії 17 жовтня відкрила кримінальну справу щодо жителя країни, який у Швейцарії у потязі вербально принижував та лаяв українську родину.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Справа про напад на українську сім’ю у Швейцарії

Правоохоронці розпочали кримінальний процес після того, як в інтернеті з’явилося відео даного інциденту.

Зараз дивляться

Справу розпочали відповідно до ч. 3 ст. 78 Кримінального закону Латвії – за фактом дій, спрямованих на розпалювання національної та етнічної ворожнечі та ворожнечі проти українців, пов’язаних із насильством та погрозами.

Раніше ЗМІ повідомляли, що швейцарська поліція затримала чоловіка з Латвії після інциденту.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий подякував Латвії та латвійській Службі держбезпеки за їхню оперативну та принципову реакцію.

– Ми сподіваємося, що правосуддя буде звершено, щоб інші подібні злочинці двічі подумали, перш ніж відкривати рота та словесно нападати на українців з мотивів етнічної ненависті, – зауважив Георгій Тихий.

За його словами, така агресивна та зухвала поведінка не має місця в демократичних європейських країнах.

Раніше швейцарські медіа опублікували інформацію, що у потязі, який прямував до міста Шпіц стався словесний інцидент за участю української родини та російськомовного чоловіка.

Останній почув, як подружжя навпроти розмовляє українською мовою і почав публічну принижувати та лаяти, а також погрожував фізичною розправою. Ще чоловік кричав, щоб родина “зайнялась війною”.

Schockierender Angriff im Zug nach Spiez BE: Mann attackiert ukrainisch sprechende Familie – Video sorgt für Empörung. https://t.co/oDPdip0hX7 — 20 Minuten (@20min) October 15, 2025

Пізніше в медіа з’явилася інформація, що цей російськомовний чоловік – громадянин Латвії Александр Вабікс, який публічно висловлює свою проросійську позицію. Крім того, він і раніше нападав на інших україномовних у Швейцарії.

Після цього інциденту у потязі чоловіка затримали швейцарські правоохоронці.

Фото: скриншот 20 Minuten

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.