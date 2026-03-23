Через підозри у витоку інформації до Росії Європейський Союз обмежив потік конфіденційних матеріалів до Угорщини. Так, представники національних урядів дедалі частіше зустрічаються маленькими групами, щоб обговорити делікатну інформацію про перебіг справ.

Про це з посиланням на посадовців та дипломатів ЄС повідомляє Politico.

Як ЄС обмежує Угорщину на переговорах

До цього ЗМІ вже звертали увагу на те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно передавав своєму колезі з РФ Сергію Лаврову “звіти про те, що обговорювалося”, в лайв-режимі на засіданнях ЄС. Також він повідомляв росіянину про можливі рішення з важливих питань, які ще готувалися.

Джерела журналістів серед посадовців та дипломатів ЄС зауважили, що Брюссель поки що утримується від реакції на нові звинувачення через наближення в Угорщини парламентських виборів.

Однак занепокоєння щодо надсилання угорською стороною інформації Росії стало причиною зростання кількості форматів зустрічей у вужчому колі замість традиційних обговорень з усіма 27 членами ЄС.

– Загалом, не надто лояльні держави-члени є основною причиною того, що більшість відповідної європейської дипломатії зараз відбувається в різних, менших форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарська конференція, NB8, JEF тощо, – розповів європейський посадовець на правах анонімності.

Тим часом ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав Politico, що ще у 2024 році його попереджали, що угорська сторона може передавати інформацію Росії, тому він та його колеги обмежували обговорення у присутності Сійярто.

Ландсбергіс додав, що перед самітом НАТО у Вільнюсі у 2023 році посланці вжили заходів, щоб виключити делегацію Будапешта з делікатних переговорів.

В цілому дипломати схиляються вірити звинуваченням проти Угорщини.

– Угорщина вже давно є союзником Путіна в ЄС і продовжує саботувати європейську безпеку. Заблоковані €90 млрд – це просто останній приклад цієї схеми, – заявив один з посадовців.

Один з дипломатів додав, що у світлі нових звинувачень ЄС може приховати ще більше інформації від Будапешта.

Сійярто, водночас, відкинув усі звинувачення та взаємно виступив проти журналістів, яких нібито підозрює у висуванні “теорій змови, які є більш абсурдними, ніж будь-що раніше”.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що інформування Угорщиною Росії про деталі переговорів на засіданнях ЄС не викликає подиву.

