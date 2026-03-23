Из-за подозрений в утечке информации в Россию Европейский Союз ограничил поток конфиденциальных материалов в Венгрию. Так, представители национальных правительств все чаще встречаются небольшими группами, чтобы обсудить деликатную информацию о ходе дел.

Об этом со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС сообщает Politico.

Как ЕС ограничивает Венгрию на переговорах

До этого СМИ уже обращали внимание на то, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал своему коллеге из РФ Сергею Лаврову “отчеты о том, что обсуждалось”, в режиме реального времени на заседаниях ЕС. Также он сообщал россиянину о возможных решениях по важным вопросам, которые еще готовились.

Источники журналистов среди чиновников и дипломатов ЕС отметили, что Брюссель пока воздерживается от реакции на новые обвинения из-за приближения в Венгрии парламентских выборов.

Однако обеспокоенность по поводу передачи венгерской стороной информации России стала причиной увеличения количества встреч в узком кругу вместо традиционных обсуждений со всеми 27 членами ЕС.

– В целом, не слишком лояльные государства-члены являются основной причиной того, что большая часть соответствующей европейской дипломатии сейчас проходит в различных, более мелких форматах – E3, E4, E7, E8, Веймарская конференция, NB8, JEF и т. д., – рассказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Между тем экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал Politico, что еще в 2024 году его предупреждали, что венгерская сторона может передавать информацию России, поэтому он и его коллеги ограничивали обсуждения в присутствии Сийярто.

Ландсбергис добавил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе в 2023 году дипломаты приняли меры, чтобы исключить делегацию Будапешта из деликатных переговоров.

В целом дипломаты склонны верить обвинениям против Венгрии.

– Венгрия уже давно является союзником Путина в ЕС и продолжает саботировать европейскую безопасность. Заблокированные 90 миллиардов евро (кредита для Украины. – Ред.) – это просто последний пример этой схемы», – заявил один из чиновников.

Один из дипломатов добавил, что в свете новых обвинений ЕС может скрыть еще больше информации от Будапешта.

Сийярто, в свою очередь, отверг все обвинения и выступил против журналистов, которых якобы подозревает в выдвижении “теорий заговора, которые абсурднее, чем что-либо ранее”.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что информирование Венгрией России о деталях переговоров на заседаниях ЕС не вызывает удивления.

Связанные темы:

