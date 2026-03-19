Поки нафтопровід Дружба не розпочне знову транспортувати російську нафту Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення.

Орбан про умову розблокування €90 млрд для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед початком засідання Європейської ради 19 березня заявив, що поки Київ “блокуватиме” постачання нафти до Угорщини, Будапешт не підтримає на європейському рівні жодних рішень для допомоги Україні.

– Ми хочемо отримати нашу нафту, яка зараз блокується українцями. Я ніколи не підтримаю тут жодних рішень на підтримку України, поки угорці не зможуть отримати нафту, яка нам належить… Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована, – заявив Орбан.

Він наголосив, що до поновлення роботи Дружби “не буде жодного рішення, яке є сприятливим для України”.

Зараз дивляться

– Ми чекаємо на нафту. Все інше – просто казка. Тому ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини… Доти ми не можемо підтримати жодної проукраїнської пропозиції, – повторив прем’єр Угорщини.

Нагадаємо, що 19 березня лідери ЄС на саміті у Брюсселі спробують розблокувати кредит для України на 90 млрд євро, наданню якого перешкоджає Угорщина.

Зі свого боку прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що що Євросоюз має це зробити, оскільки є політичне рішення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.