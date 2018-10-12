У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яким пропонується перенести дату святкування Дня незалежності на дату проголошення IV Універсалу УНР – 22 січня, а 24 серпня залишити вихідним днем, перейменувавши його на День відновлення незалежності України.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Проект постанови Про День незалежності України зареєстровано 10 жовтня за №9192.

– Вважати день 22 січня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято, – йдеться у тексті документа.

Другим пунктом проекту пропонується вважати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, тобто з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, “яким відновлена національна державність української нації”.

У той же час 24 серпня 1991 року пропонується вважати Днем відновлення незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.

Авторами законопроекту виступили представники партії Свобода Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олег Осуховський, Олександр Марченко, Юрій Левченко (всі позафракційні).

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До речі, раніше Факти ICTV писали, куди піти на вихідних у Києві.