У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яким пропонується перенести дату святкування Дня незалежності на дату проголошення IV Універсалу УНР – 22 січня, а 24 серпня залишити вихідним днем, перейменувавши його на День відновлення незалежності України.
Про це йдеться на сайті парламенту.
Проект постанови Про День незалежності України зареєстровано 10 жовтня за №9192.
– Вважати день 22 січня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято, – йдеться у тексті документа.
Другим пунктом проекту пропонується вважати незалежність Української держави з 22 січня 1918 року, тобто з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, “яким відновлена національна державність української нації”.
У той же час 24 серпня 1991 року пропонується вважати Днем відновлення незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято.
Авторами законопроекту виступили представники партії Свобода Андрій Іллєнко, Михайло Головко, Олег Осуховський, Олександр Марченко, Юрій Левченко (всі позафракційні).
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До речі, раніше Факти ICTV писали, куди піти на вихідних у Києві.