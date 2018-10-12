В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается перенести дату празднования Дня независимости на дату провозглашения IV Универсала УНР – 22 января, а 24 августа оставить выходным днем, переименовав его в День восстановления независимости Украины.

Об этом говорится на сайте парламента.

Проект постановления О Дне независимости Украины зарегистрирован 10 октября под №9192.

– Считать день 22 января Днем независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник, – говорится в тексте документа.

Вторым пунктом проекта предлагается считать независимость Украинского государства с 22 января 1918 года, т.е. со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, “которым восстановлена национальная государственность украинской нации”.

В то же время 24 августа 1991 года предлагается считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Авторами законопроекта выступили представители партии Свобода Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский, Александр Марченко, Юрий Левченко (все внефракционные).

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