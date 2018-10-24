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Мовні квоти: у Раді готують “сюрприз” для друкованих ЗМІ

Парламентський комітет з питань свободи слова розробляє мовні квоти для друкованих видань.

Чоловік з газетою

Парламентський комітет з питань свободи слова почав розробку варіантів впровадження мовних квот для друкованих ЗМІ, повідомляє Голос України.

– Ми включилися в підготовку поправок до законопроекту про українську мову в контексті поетапного переходу на українську мову друкованих видань. Коли впроваджувалися мовні квоти на телебаченні і радіо, це робилося з дуже простою метою – для створення робочих місць. Українські пісні на радіо – це робота і для музичних груп, і для студій звукозаписів. На телебаченні з введенням квот помітно збільшилася кількість україномовних телепередач, знятих українцями і в Україні, – сказала глава комітету Вікторія Сюмар.

Вона вважає, що не потрібно відразу переходити на українську мову в друкованих виданнях, а поступово привчати споживачів до україномовної продукції, забезпечити перехідний період тривалістю в 2-3 роки з поетапним збільшенням квот.

Читайте: Закон про мову або чергова спекуляція перед виборами?

До слова, в ЄС рекомендують Україні направити прийнятий у першому читанні законопроект Про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д) на експертизу до Венеціанської комісії.

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