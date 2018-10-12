У ЄС рекомендують Україні направити ухвалений у першому читанні проект закону Про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д) на експертизу до Венеціанської комісії.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу, передає УНІАН.

В ЄС висловили позицію щодо ухваленого минулого тижня Верховною Радою у першому читанні законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.

– Нам відомо, що український парламент ухвалив проект закону про мову у першому читанні. Україна має і надалі дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі на основі Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, – йдеться у заяві.

Також в ЄС зазначили, що їм відомо про інші законопроекти, направлені в парламент групою народних депутатів.

У цьому зв’язку підкреслюється, що подальша підготовка відповідного законодавства має відповідати європейським стандартам та враховувати думку національних меншин.

– Будь-яке можливе нове законодавство у цій галузі має забезпечувати дотримання відповідних міжнародних та європейських стандартів і спиратися на широкий консультативний процес із залученням усіх зацікавлених сторін, в тому числі, на меншини.

Рекомендується подання нових законодавчих пропозицій до Венеціанської комісії для ухвалення висновку, – заявили в ЄС.

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До речі, Факти ICTV дізнались, чому мовне питання підняли перед виборами, що передбачає законопроект та чи змусить він українців спілкуватись виключно українською.