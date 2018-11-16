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СБУ допитала одну з лідерів угорців через заяви про “фашизм в Україні”

Ректор Закарпатського угорського інституту Ілдіко Орос давала свідчення в СБУ у зв’язку зі своїми словами про утиск прав угорців в Україні “фашистськими методами”.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До СБУ надійшло звернення від народного депутата через виступи Орос в Будапешті (Угорщина).

Ректора запросили в управління СБУ в Закарпатській області для надання свідчень.

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Бесіда з Орос пройшла в рамках законодавства України.

За інформацією Mukachevo.net, 23 жовтня Орос заявила, що угорців обмежують в Україні “фашистськими методами”.

За її словами, вона пояснила, що керувалася тільки своїми думками, а в Будапешт поїхала на запрошення на честь жертв Угорської революції 1956 року.

Фото: kmf.uz.ua.

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