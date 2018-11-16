Ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос давала показания в СБУ в связи со своими словами об ущемлении прав венгров в Украине “фашистскими методами”.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В СБУ поступило обращение от народного депутата из-за выступления Орос в Будапеште (Венгрия).
Ректор пригласили в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний.
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Беседа с Орос прошла в рамках законодательства Украины.
По информации Mukachevo.net, 23 октября Орос заявила, что венгров ущемляют в Украине “фашистскими методами”.
По ее словам, она объяснила, что руководствовалась только своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.
Фото: kmf.uz.ua.