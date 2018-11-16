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СБУ допросила одну из лидеров венгров из-за заявлений о “фашизме в Украине”

Ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос давала показания в СБУ в связи со своими словами об ущемлении прав венгров в Украине “фашистскими методами”.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В СБУ поступило обращение от народного депутата из-за выступления Орос в Будапеште (Венгрия).

Ректор пригласили в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний.

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Беседа с Орос прошла в рамках законодательства Украины.

По информации Mukachevo.net, 23 октября Орос заявила, что венгров ущемляют в Украине “фашистскими методами”.

По ее словам, она объяснила, что руководствовалась только своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.

Фото: kmf.uz.ua.

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