Ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос давала показания в СБУ в связи со своими словами об ущемлении прав венгров в Украине “фашистскими методами”.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В СБУ поступило обращение от народного депутата из-за выступления Орос в Будапеште (Венгрия).

Ректор пригласили в управление СБУ в Закарпатской области для дачи показаний.

Читайте: На Закарпатье проходит гуманитарная агрессия Венгрии – Иван Винник

Беседа с Орос прошла в рамках законодательства Украины.

По информации Mukachevo.net, 23 октября Орос заявила, что венгров ущемляют в Украине “фашистскими методами”.

По ее словам, она объяснила, что руководствовалась только своими мыслями, а в Будапешт поехала по приглашению в честь жертв Венгерской революции 1956 года.

Фото: kmf.uz.ua.