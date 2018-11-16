Заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян у режимі відеоконференції доєднався до церемонії відкриття Kyiv Smart City Accelerator, яка відбулася у Кремнієвій долині (США) у рамках інноваційного саміту.

– Я переконаний, що ця ініціатива викличе нову хвилю бізнес-проектів, від появи яких виграє місто. Accelerator надасть зелене світло найкращим проектам, а київська влада сприятиме їх найшвидшому втіленню у системі розумного міста, – підкреслив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Accelerator забезпечить стартапам та розробникам інноваційних громадських продуктів доступ до інфраструктури, даних, систем та інших ресурсів Києва, де проживає близько 4 мільйонів мешканців. Команда акселератора визначатиме та перевірятиме найкращі та найінноваційніші ідеї, задля втілення яких в інформаційно-цифрову інфраструктуру міста акселератор також залучатиме інвестиції.

За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, який є співкоординатором ініціативи Kyiv Smart City, за допомогою Smart City Accelerator, втілюючи в життя найсучасніші інноваційні рішення, Київ зможе підвищити стандарти життя киян, створити нові бізнес-можливості та нові робочі місця, тісніше інтегруватися до глобальної системи розумних міст та залучити більше інвестицій до міста.

– Відкриття акселератора дозволить Києву інтегруватись до світової спільноти та зміцнить імідж української столиці як розумного міста та дозволить киянам використовувати провідні інновації не через 5-7 років, коли вони зазвичай приходять на ринок, а брати участь у їхньому створенні і отримувати вигоди відразу. Для київської влади – це технологічне вікно у світ інновацій міської інфраструктури, – зазначив Юрій Назаров.

До відкриття Kyiv Smart City Accelerator долучилися київська міська влада, команда Kyiv Smart City та корпорація Pareteum – глобальний постачальник хмарних послуг та платформ.

– Київ є ідеальним партнером у цій ініціативі. В особі мера Віталія Кличка найскладніші суспільні проблеми – нерівний доступ до освіти, повільне економічне зростання, недостатня безпека у містах – отримали гідного суперника, – зазначив голова компанії Pareteum Вік Боззо.

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Голова швейцарського фонду Скорочення ризиків (Risk Reduction Foundation) Володимир Костерін, співініціатор відкриття офісу Kyiv Smart City у США вважає, що сучасний світ повинен бути відкритий для обміну ресурсоефективних технологій та інноваційних рішень, з метою зростання якості і тривалості життя людей у світі і в Україні зокрема.

– Київ зі своїм історичним, інтелектуальним потенціалом має всі шанси стати однією зі світових столиць інновацій та сталого екологічно безпечного розвитку. Для цього Києву необхідно встановити міцні зв’язки з діловими і культурними центрами світу. І в цьому історичну роль може зіграти особисто мер Києва Віталій Кличко, який завдяки своїй впізнаваності у світі і позитивній енергії викликає довіру в інвесторів, – заявив Володимир Костерін.

До слова, більше 1 200 одиниць міського громадського транспорту обладнані безпровідними точками доступу до інтернет-мережі.