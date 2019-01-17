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У Польщі термін “українські націоналісти” визнали незаконним

Конституційний суд Польщі змінив закон про Інститут національної пам’яті в положеннях, які не задовольняли Київ.

У Польщі термін “українські націоналісти” визнали незаконним

Конституційний суд Польщі перевірив положення закону про Інститут національної пам’яті на вимогу польського президента Анджея Дуди.

Згідно з рішенням Трибуналу деякі положення закону містять неконституційні терміни – “українські націоналісти” і “Східна Малопольща”.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко і подякував своєму колезі, завдяки якому цю справу було відкрито.

У свою чергу, глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович позитивно оцінив рішення Трибуналу, назвавши його “кроком на зустріч Україні”.

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Як відомо, Сенат Польщі в 2018 ухвалив без поправок закон про ІНП, в якому говорилося, зокрема, про покарання за “злочини українських націоналістів”.

На це Верховна Рада відповіла заявою, в якій Київ повідомив про своє розчарування і стурбованість у зв’язку з прийняттям змін до закону.

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