Один із найпопулярніших туристичних об’єктів півдня України – Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця – може потрапити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нацкомісія у справах ЮНЕСКО вивчає заявку на включення Аккерманської фортеці до попереднього списку всесвітньої спадщини, повідомляє Одеська ОДА.

Цей процес розпочався ще восени 2017 року за ініціативи голови ОДА Максима Степанова.

Аккерманська фортеця відповідає щонайменше трьом критеріям ЮНЕСКО:

відображає важливість взаємозв’язку людських цінностей та розвитку містобудування;

є архітектурним ансамблем, що ілюструє важливі етапи в історії людства;

пам’ятка пов’язана з подіями та традиціями.

У заявці йдеться про її унікальність – поєднання частини античного міста Тіра із шедевром європейського фортифікаційного мистецтва.

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Більшість істориків вважають засновниками Білгород-Дністровської фортеці генуезців, які прийшли в Причорномор’я у XIII столітті.

До слова, в ЮНЕСКО вирішили внести реггі до списку культурної спадщини людства.

Фото: Одеська ОДА