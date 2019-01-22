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ООН назвала кількість життів, які забрала війна на Донбасі

В ООН порахували, скільки життів втрачено через війну на Донбасі.

Донбас ЗСУ ООС

З квітня 2014 року до кінця 2018 року на Донбасі загинули від 12.8 до 13 тисяч осіб, наводить дані Моніторингова місія ООН з прав людини в Києві.

Так, близько 3300 загиблих на сході України були цивільними, 4000 – військовослужбовцями ЗСУ, а 5500 – підтримуваними Росією озброєними бойовиками.

Від 27 тис. до 30 тис. осіб отримали під час конфлікту поранення.

У 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб, 224 дістали поранення.

Українські військові оцінюють свої втрати у 100 загиблих та понад 500 поранених.

Читайте: Проблеми приходять із туманом: бійці ООС про тактику терористів

Нагадаємо, бойовики захопили в полон українського військового на Донбасі.

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