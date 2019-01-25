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ДПА 2019: МОН оприлюднило нові правила

З 25 січня в Україні починають діяти нові умови складання державної підсумкової атестації для школярів та студентів.

ДПА 2019: МОН оприлюднило нові правила

Сертифікати міжнародного мовного іспиту для дев’ятикласників будуть зараховувати як оцінку ДПА.

Про це повідомляє Міністерство освіти.

Перескласти цьогоріч ДПА у формі ЗНО можуть студенти освітнього рівня молодший спеціаліст, які у 2018 році отримали від 1 до 3 балів. Це стосується тих, хто після 9 класу вперше складали підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови.

Учні 4, 9, 11 класів та студенти, які навчаються у профтехучилищах та коледжах, також складатимуть державну підсумкову атестацію.

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Право на складання ДПА отримують учні, які знаходяться в СІЗО на етапі досудового слідства.

Учні та студенти, які перебувають на тимчасово окупанованих територіях, зможуть пройти ДПА екстерном в освітніх центрах Крим-Україна та Донбас-Україна або в закладах, які рекомендували управління освіти.

До слова, з 21 січня 2021 року для випускників 11 класів та студентів коледжів буде діяти обов’язкова ДПА у формі ЗНО з математики.

Фото: Dreamstime

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