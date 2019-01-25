З 25 січня в Україні починають діяти нові умови складання державної підсумкової атестації для школярів та студентів.

Сертифікати міжнародного мовного іспиту для дев’ятикласників будуть зараховувати як оцінку ДПА.

Про це повідомляє Міністерство освіти.

Перескласти цьогоріч ДПА у формі ЗНО можуть студенти освітнього рівня молодший спеціаліст, які у 2018 році отримали від 1 до 3 балів. Це стосується тих, хто після 9 класу вперше складали підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови.

Учні 4, 9, 11 класів та студенти, які навчаються у профтехучилищах та коледжах, також складатимуть державну підсумкову атестацію.

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Право на складання ДПА отримують учні, які знаходяться в СІЗО на етапі досудового слідства.

Учні та студенти, які перебувають на тимчасово окупанованих територіях, зможуть пройти ДПА екстерном в освітніх центрах Крим-Україна та Донбас-Україна або в закладах, які рекомендували управління освіти.

До слова, з 21 січня 2021 року для випускників 11 класів та студентів коледжів буде діяти обов’язкова ДПА у формі ЗНО з математики.

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