У Нафтогазі розповіли, що для встановлення безкоштовних лічильників газу необхідно укласти прямий контракт зі споживачами, а також передбачити ці витрати у фінансовому плані.

– У парі – облгаз і споживач – немає Нафтогазу, але це можна виправити. Нафтогаз підтримує ініціативу Кабміну, але для цього нам потрібен контракт безпосередньо зі споживачем, – заявив голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

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Також він додав, що у фінансовому плані Нафтогазу необхідно прописати витрати на лічильники та їх встановлення.

Раніше Факти ICTV писали, що для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.

Фото: УНІАН.