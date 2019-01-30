У Нафтогазі розповіли, що для встановлення безкоштовних лічильників газу необхідно укласти прямий контракт зі споживачами, а також передбачити ці витрати у фінансовому плані.
– У парі – облгаз і споживач – немає Нафтогазу, але це можна виправити. Нафтогаз підтримує ініціативу Кабміну, але для цього нам потрібен контракт безпосередньо зі споживачем, – заявив голова Нафтогазу Андрій Коболєв.
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Також він додав, що у фінансовому плані Нафтогазу необхідно прописати витрати на лічильники та їх встановлення.
Раніше Факти ICTV писали, що для користувачів без лічильників уряд поверне
, які суд скасував наприкінці 2018 року. знижені норми споживання газу
Фото: УНІАН.
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