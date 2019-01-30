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Українці отримають лічильники газу безкоштовно – Гройсман

Кабмін порекомендує Нафтогазу в максимально стислі терміни обладнати кожне домогосподарство в Україні газовим лічильником.

Українці отримають лічильники газу безкоштовно – Гройсман

Кабмін порекомендує НАК Нафтогаз обладнати домогосподарства українців лічильниками газу. Причому зробити це безкоштовно – за рахунок держпідприємства.

Про це заявив глава Кабміну Володимир Гройсман.

За словами прем’єр-міністра, тоді уряд матиме точну інформацію про кількість виробленого, поставленого і спожитого газу.

Гройсман підкреслив, що НАК повинна буде оприлюднити витрати на пристрої, які Кабмін врахує в фінансовому плані.

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Завдання з контролю виконання рекомендації Кабміну візьме на себе Міненерго.

Говорячи про терміни, Гройсман підкреслив:

– Я хочу, щоб у максимально стислі терміни, наскільки це можливо.

Як повідомлялося, українцям без лічильників в січні прийшли платіжки із завищеними рахунками. У Кабміні заявили, що платити за ними не потрібно.

Фото: Енергореформа

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