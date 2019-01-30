В Україні затвердили порядок відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років за програмою Муніципальна няня.

Затвердили вартість послуг за програмою Муніципальна няня сьогодні на засіданні уряду.

У 2019 сума складе 1626 грн.

Так, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.

Хто може бути муніципальною нянею

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.

Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.

Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.

Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.

Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.

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