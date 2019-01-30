В Україні затвердили порядок відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років за програмою Муніципальна няня.
Затвердили вартість послуг за програмою Муніципальна няня сьогодні на засіданні уряду.
У 2019 сума складе 1626 грн.
Так, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено з 1 січня 2019 року відшкодовувати вартість послуг за програмою Муніципальна няня у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, який встановлений за станом на 1 січня відповідного року.
Хто може бути муніципальною нянею
Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми.Читайте: Холоднеча та антисанітарія: в якому стані столичні кімнати матері й дитини
Однак не можуть бути державні і комунальні дитячі сади, що уклали договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років.
Компенсацію будуть щомісяця перераховувати одному з батьків або опікуну.
Міністр соціальної політики Андрій Рева відзначив, що в держбюджеті на це закладено 500 млн грн.
Нагадаємо, які види і розміри виплат на дітей в Україні будуть у 2019 році.