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Українські військові знищили російський МТЛБ-У та зенітну установку

На Донбасі українські військові подавили мінометну батарею російсько-окупаційних військ і знищили їх зенітну установку ЗУ-23-2 разом з гусеничним тягачем МТЛБ-У.

ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстрілювали українські позиції з зенітної установки ЗУ-23-2 встановленої на МТЛБ-У, повідомляє прес-служба ООС.

Вмілими діями українських військових мінометну батарею противника було подавлено, МТЛБ-У та зенітну установку знищено.

Крім того, за даними розвідки, двох окупантів знищено, троє отримали важкі поранення.

Читайте: Порушують тишу та готують техніку для наступу: провокації ворога на передовій

Нагадаємо, Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі.

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