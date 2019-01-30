Порушують тишу та готують техніку для наступу: провокації ворога на передовій
Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші, тричі застосувавши заборонене Мінськом озброєння.
Втрат серед бійців ВСУ немає. Однак є матеріальні збитки у противника – наші вояки знищили військову вантажівку КАМАЗ зі зброєю та матеріально-технічними засобами бойовиків і ліквідували засідку.
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Напруженою, але контрольованою називають українські вояки ситуацію на околицях Мар’їнки. Російські окупанти дещо принишкли. Втім, наші армійці припускають: це ненадовго.
Українські вояки чують, як гудить ворожа гусенична техніка. Втім, противник поки тільки прогріває бойові машини піхоти і танки. Натомість одним видом зброї маскує інший.
До слова, Факти ICTV розповідали про пастки бойовиків на Донбасі.