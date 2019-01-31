На президентських виборах 31 березня планують голосувати 74% українців.

Однозначно на виборчі дільниці готові прийти 42% виборців, ще 32% прийдуть скоріше за все.

Такі дані опитування оприлюднила соціологічна група Рейтинг.

Точно не голосуватимуть 12% респондентів, ще 5% сумніваються.

Найбільший інтерес до виборів спостерігається у Західній і Центральній Україні, дещо менший на сході і півдні.

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Пріоритетними проблемами для українців залишаються припинення війни на Донбасі (39%), корупція (16%) та питання тарифів (10%).

Війна на Донбасі важлива для всіх вікових груп, тоді як питання тарифів та корупції більше для респондентів середнього та старшого віку.

До слова, опитування було проведене з 13 по 27 грудня 2018 року на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Всього фахівці опитали 2 400 жителів України віком від 18 років по всій території України.

Статистична похибка не перевищує 2%.

Раніше Факти ICTV публікували ексклюзивні прогнози експертів про те, як пройдуть президентські і парламентські вибори.