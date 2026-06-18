Ціни на нафту почали знижуватися після того, як США та Іран домовилися про припинення багатомісячного протистояння та відновлення проходу суден через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціни на нафту відреагували на домовленості США та Ірану

Після появи інформації про досягнення домовленостей ф’ючерси на нафту Brent у Лондоні знизилися приблизно на 1,3% — до рівня близько до $78 за барель.

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Під час торгів котирування короткочасно опускалися до найнижчих показників із початку березня, фактично нівелювавши частину зростання, яке сформувалося під час останньої хвилі напруження на Близькому Сході.

Одночасно ринок почав реагувати і на рівні кінцевих споживачів: у США середня роздрібна ціна бензину вперше з березня опустилася нижче $4 за галон.

За даними ЗМІ, Ормузька протока вважається одним із найважливіших транспортних коридорів для світової енергетики.

Саме через цей маршрут проходить значна частина морського експорту нафти з країн Перської затоки.

Після досягнення домовленостей на маршруті почали фіксувати перші ознаки відновлення руху.

За даними відстеження суден, через протоку вже пройшли кілька супертанкерів із саудівською нафтою, судна зі скрапленим природним газом із Катару, а також іранські нафтові танкери.

На ринку очікують, що повернення великих обсягів сировини може поступово збільшити пропозицію й продовжити тиск на ціни.

Втім експерти застерігають, що навіть після політичних домовленостей швидкого повернення до звичних обсягів постачання не буде.

— Найлегшим було досягти угоди, а складніше — визначити, наскільки збої останніх кількох місяців стануть постійними, — сказав Харіс Хуршид , головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP.

Крім того, керівник енергетичної стратегії BNP Paribas Альдо Спаньєр заявив, що ймовірність збереження відкритого проходу зараз значно вища, ніж під час піку кризи, однак для стабілізації потоків можуть знадобитися місяці.

У Goldman Sachs також прогнозують поступове відновлення експорту із регіону, але зазначають, що частина поставок і надалі може йти альтернативними маршрутами.

Попри зниження цін, аналітики звертають увагу на низькі запаси нафти у США, що поки не дозволяє говорити про повне повернення ринку до довоєнного балансу.

Падіння цін на нафту відбулося після того, як США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати основою для завершення воєнного конфлікту між країнами та переходу до переговорів про остаточну мирну угоду.

Документ передбачає припинення бойових дій, поступове зняття санкцій із Тегерана, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та запуск механізму подальшого політичного врегулювання.

За даними американської сторони, меморандум дистанційно підписали президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан.

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