В анексованому Криму на полігонах бойової підготовки розпочалися навчання бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Окупанти задіяли у навчаннях на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий близько 1000 військовослужбовців і 50 одиниць бойової та спецтехніки, повідомляється на сайті Міноборони РФ.

Піхотинці виконують вправи з бойових стрільб по мішенях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

А наводчики БТР відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета – в русі і на місці.

Також російська морська піхота відпрацьовує нейтралізацію диверсійно-розвідувальних груп під час проходження колони техніки.

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Нагадаємо, у червні Росія провела масштабні навчання авіації поблизу кордону з Україною і в окупованому Криму.

Фото: structure.mil.ru