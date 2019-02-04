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Майже тисяча піхотинців і 50 одиниць техніки: навчання РФ в Криму

В анексованому Криму на полігонах бойової підготовки розпочалися навчання бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії.

Військові навчання РФ у Криму

Окупанти задіяли у навчаннях на полігонах Перевальне, Ангарський і Козачий близько 1000 військовослужбовців і 50 одиниць бойової та спецтехніки, повідомляється на сайті Міноборони РФ.

Піхотинці виконують вправи з бойових стрільб по мішенях з усіх видів стрілецької зброї та протитанкових комплексів.

А наводчики БТР відпрацьовують розвідку цілей, коригування вогню з гармати і кулемета – в русі і на місці.

Також російська морська піхота відпрацьовує нейтралізацію диверсійно-розвідувальних груп під час проходження колони техніки.

Читайте: Військові навчання в Криму: РФ задіяла ракетні комплекси

Нагадаємо, у червні Росія провела масштабні навчання авіації поблизу кордону з Україною і в окупованому Криму.

Фото: structure.mil.ru

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