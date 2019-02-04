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Факты / Украина / Мертвые животные и рак у местных: в Крыму назревает экологическая катастрофа/

Мертві тварини та рак у місцевих: у Криму назріває екологічна катастрофа

Анексованому Криму знову пророкують екологічну катастрофу, але тепер через видобуток піску в урочищі Плавні на території Нижньо-Чурбашського хвостосховища.

Мертві тварини та рак у місцевих: у Криму назріває екологічна катастрофа

Незаконному видобутку піску намагалися запобігти різними способами: і за допомогою громадськості, і за допомогою поліції.

Копачі після промивання піску зливають весь бруд у канал, з’єднаний з морем, і він потрапляє на пляж.

Про це пише місцеве видання Керчь.ФМ.

Вже почастішали випадки захворювання серед місцевих, вони скаржаться на хронічні бронхо-легеневі захворювання.

Загрожує це і викривленням носової перегородки, що перешкоджає носовому диханню; алергічними захворюваннями органів дихання; хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи з частотою загострення 2 і більше разів за календарний рік; хронічними захворювання переднього відрізка ока (повік, кон’юнктиви, рогівки). Хімічний склад хвостосховища може провокувати і полінейропатію; дисплазію і лейкоплакию шийки матки; новоутворення злоякісних молочних залоз, жіночих та чоловічих статевих органів; амбліопію.

Згубно ця діяльність позначається і на тваринах, місцеві бачили мертвих лисенят. І пов’язують це саме з незаконним видобутком піску.

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Мертві тварини та рак у місцевих: у Криму назріває екологічна катастрофа / 4 фотографии

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До речі, Факти ICTV дізнались, що з екологічним станом Криму та Донбасу та чи загрожує Україні екологічна небезпека.

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