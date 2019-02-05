Соціальна політика держави повинна формувати такі економічні пріоритети, які б підтримали легальний бізнес в Україні.

Про це повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова виступаючи на презентації Меморандуму роботодавців України.

– Сьогодні вся соціальна політика держави спрямована на те, щоб максимально справедливо розподілити бюджетні кошти. Це важливо, але цього недостатньо. Соціальна політика держави повинна таким чином формувати економічні пріоритети, щоб підтримувати легально працюючий бізнес в Україні, – зазначила вона.

Вчений-демограф висловилася за необхідність домогтися того, щоб напрямок міграції в Україні змінився на протилежний.

– Якщо сьогодні з трудової міграції ми бачимо відтік робочої сили, то ми повинні створити такі умови, щоб до нас люди хотіли їхати, – зазначила вона.

Лібанова навела приклад Польщі, влада якої після того як країна потрапила в зону депопуляції почала працювати над тим, щоб ті, котрі виїхали раніше з країни, відчували себе поляками і хотіли повернутися і одночасно почали працювати над тим, щоб в Польщу прагнули їхати люди.

– Полякам пощастило – поруч є поки ще 40-мільйонна Україна з дуже схожою мовою і поведінкою населення. Тобто полякам абсорбувати українську робочу силу дуже просто. У нас сьогодні такі важелі дуже обмежені, але вони теж існують. І працювати над цим потрібно, – підкреслила вона.

Директор Інституту демографії висловила впевненість, що для цього в Україні необхідно створювати високопродуктивні робочі місця і підвищувати рівень зарплат.

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– І тут ми повинні вимагати від держави встановлення контролю над цінами на ті товари і послуги, які непосильні людям. Зрозуміло, що ціна на газ повинна бути економічно обгрунтованою, але вона не може бути такою, щоб заробітна плата, яку в змозі платити бізнес, не покривала її. Ми не можемо виштовхувати людей на субсидії, – зазначає Лібанова.

На її думку, в Україні назріла необхідність зміни податкової політики.

– Підприємець повинен перестати бути податковим агентом – це абсолютно правильно. І так відбувається в будь-якій цивілізованій країні – людина сама платить податки, вона розуміє, скільки заплатила і розуміє, що вона за це може вимагати.

Крім того ми повинні перестати обкладати податком доходи індивіда і почати оподатковувати доходи сім’ї. Тоді не буде такої ситуації, яка існує зараз, коли ми забираємо у людей доходи у вигляді податків, а потім призначаємо допомогу або субсидію, – підкреслила Лібанова.

Також директор Інституту демографії наголосила на необхідності перебудови української системи освіти.

– Через 10 років в Україні стільки юристів, програмістів, бухгалтерів середньої кваліфікації не буде потрібно, – переконана вона, додавши що бізнес повинен впливати на систему освіти в країні.

До слова, в НБУ повідомляли, що у 2019 році інтенсивність трудової міграції з України до Польщі зменшиться, але українці все одно будуть зацікавлені у тимчасовому працевлаштуванні за кордоном.