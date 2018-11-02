У 2019 році інтенсивність трудової міграції з України до Польщі зменшиться, але українці все одно будуть зацікавлені у тимчасовому працевлаштуванні за кордоном.

У Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Причиною зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі в НБУ вважають перспективи уповільнення економічного зростання в Польщі до 3.5% у 2019 році та 2.8% у середньостроковій перспективі, зниження темпів створення нових робочих місць та росту зайнятості, а також стриману зацікавленість польських роботодавців у залученні на відкриті вакансії працівників з України.

– Зокрема, у першому півріччі 2018 року кількість виданих дозволів зросла лише на 20% р/р порівняно з першим півріччям 2017 року, тоді як протягом двох попередніх років вона зростала на більше ніж 100% р/р., – сказано у звіті.

– Крім того, кількість поданих заяв на працевлаштування українців у цей період навіть скоротилася на 23.5% (на понад 200 тис. осіб), тобто до рівня першого півріччя 2016 року, – додали у Нацбанку.

Читайте: Що буде з економікою України у 2019 році – прогноз ЄБРР

Там додають, що, зважаючи на попередню внутрішньорічну динаміку, кількість заяв може знизитися й за підсумками 2018 року.

У НБУ зазначають, що вищий рівень заробітних плат підтримуватиме зацікавленість українців у тимчасовому працевлаштуванні за кордоном.

За даними Нацбанку, станом на 2015 рік середній чистий дохід українського працівника в Польщі був вище, ніж дохід в Україні на 390 доларів, а в будівельній галузі – на 573 дол.

Як повідомлялося, Національний банк України підвищив прогноз інфляції на 2018 рік.