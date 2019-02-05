На виборах президента України у 2019 році не буде російських спостерігачів.
Петро Порошенко віддасть наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від Росії в Україну на вибори 2019, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
На питання, якщо все-таки росіяни зберуться їхати спостерігачами на президентські вибори, що робитиме Україна, він відповів:
– Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити, – сказав президент.
Він також гарантував, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний.Читайте: Коли ви на колінах, за рогом чекає Путін - Порошенко про закінчення війни ІТ, індустріалізація, туризм - Порошенко назвав головні напрямки України Вибори 2019: українці отримають найдовший в історії виборчий бюлетень
Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні та чи буде другий тур.