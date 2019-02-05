На виборах президента України у 2019 році не буде російських спостерігачів.

Петро Порошенко віддасть наказ Держприкордонслужбі не пускати спостерігачів від Росії в Україну на вибори 2019, про це він заявив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

На питання, якщо все-таки росіяни зберуться їхати спостерігачами на президентські вибори, що робитиме Україна, він відповів:

– Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити, – сказав президент.

Він також гарантував, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний.

Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні та чи буде другий тур.