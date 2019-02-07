У Києві затримано заступника директора державного підприємства Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів за вимагання хабара в сумі 190 тис. грн.

У Києві затримана заступник директора державного підприємства Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів за вимагання хабара в сумі 190 тис. грн, передає прокуратура Києва.

Жінка вимагала хабар за сприяння у вирішенні питання щодо прискорення проведення експертизи щодо виконання будівельних робіт, яка була призначена слідчим поліції Києва.

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Чиновницю затримали на робочому місці під час отримання першої частини хабара в сумі 150 тис. грн.

Зараз вирішується питання про повідомлення підозри по ч.3 ст. 368 КК України Одержання неправомірної вигоди посадовою особою.









Заступника директора держпідприємства затримали за вимагання хабара в 190 тис. грн / 2 фотографии

Раніше в Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.

Фото: Прокуратура міста Києва.