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Ніхто не сховається: у Києві тестують систему розпізнавання облич з камер

У Києві має збільшитися розкриття злочинів. Комунальники тестують систему Kyiv Smart Safe City, яка здатна розпізнавати обличчя з камер відеоспостереження.

Камери спостереження

Про це повідомляє державне Комунальне підприємство Інформатика.

Тестування проходить на камерах, розташованих у місцях великого скупчення людей – дитсадках, школах, метро та лікарнях.

Як працює система розпізнавання облич: за фотороботом з камер спостереження вона аналізує базу даних та знаходить потрібну людину.

– Модуль розроблений з метою полегшення роботи силовиків та швидкого пошуку зловмисників, – зазначають на підприємстві.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року  у Києві запрацювала система відеоспостереження.

Фото: pixabay.com

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