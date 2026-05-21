Вишиванка залишається одним із головних культурних символів українців – 67% опитаних заявили, що мають її у своєму гардеробі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо української національної та громадянської ідентичності, проведеного Rating Group спільно з Міністерством молоді та спорту України.

– Найчастіше про наявність вишиванки говорили мешканці західних областей, жінки, а також молодь віком 14–19 років, – зазначають дослідники.

Серед респондентів, які мають вишиванку, майже чверть українців (24%) носять її часто, ще 46% одягають час від часу. При цьому близько третини опитаних повідомили, що вдягають вишиванку рідко.

Також учасників дослідження попросили назвати свята, які вони почали більше шанувати після початку повномасштабного вторгнення Росії.

До п’ятірки таких дат увійшов День вишиванки – його згадали 17% респондентів.

Дослідження було проведене у вересні 2025 року разом із Міністерством молоді та спорту України. У ньому взяли участь 2 500 респондентів.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на 21 травня.

Міністерка культури Тетяна Бережна підписала та передала до Міністерства закордонних справ номінаційне досьє Вишиванка в Україні: соціально-культурна традиція.

МЗС України та Постійне представництво України при ЮНЕСКО вже подали досьє на розгляд Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини.

Україна пропонує включити вишиванку до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.

