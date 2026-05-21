Допомога Україні у межах НАТО розподіляється нерівномірно – частина з 32 держав-членів витрачає недостатньо ресурсів на її підтримку.

Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте під час візиту до Швейцарії.

Рютте про нерівномірну підтримку України країнами НАТО

Генсек відповів на запитання журналіста щодо ініціативи, яка передбачає витрати кожною країною НАТО 0,25% ВВП на підтримку України.

Зараз дивляться

За його словами, існує обмежене коло держав, які “перевищують свої можливості” у допомозі Україні.

Серед них – Швеція, Канада, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія та інші країни Північної Європи й Балтії. Водночас значна частина союзників робить менший внесок.

Рютте нагадав, що він пропонував орієнтир у близько 0,25% ВВП для підтримки України.

Він визнав, що ця ініціатива навряд чи отримає одностайну підтримку в НАТО, хоча вже стала предметом дискусій серед союзників.

– Якщо ми всі говоримо, що Україна має залишатися сильною у цій боротьбі та наближати мир, тоді всі мають робити свій внесок, – зазначив генсек НАТО.

Він наголосив, що союзникам не слід піддаватися російським наративам.

Натомість потрібно надалі максимально підтримувати Україну, спрямовуючи допомогу на посилення її обороноздатності.

Міністри закордонних справ країн НАТО у четвер, 21 травня, збираються на дводенну зустріч у шведському Гельсінгборзі, щоб підготувати саміт Альянсу на початку липня в Анкарі.

На переговорах мова буде йти про подальші шляхи підтримки України у протидії російській агресії з боку України та Росії.

Раніше Рютте заявляв, що одним із ключових пріоритетів саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня стане подальша підтримка України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.